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Kırşehir'de 2 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihale yapılacak

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Kırşehir İl Özel İdaresi, Kırşehir Merkez İlçesi sınırlarındaki 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale düzenleyecek.

Kırşehir'de 2 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihale yapılacak.

Kırşehir İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kırşehir Merkez İlçesi sınırlarındaki 4 bin 233 ve 609 hektarlık 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ayrı ayrı ihaleye çıkıldı.

İhaleler, 4 Ocak'ta 10.30 ve 10.40 saatlerinde Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

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