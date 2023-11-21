Kırsalda Yaşayan Ailelere Yaşam Çadırları Dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Adana'nın üç ilçesinde 42 aileye yaşam çadırı dağıtıldı. Bu yardım ile kırsalda yaşayan ailelerin yaşam standartları yükseltildi.

Kırsalda yaşayan ve geçimlerini göçer hayvancılık yaparak sağlayan 42 aileye konakladıkları yerlerde daha modern ortamda yaşamaları için yaşam çadırları dağıtımı yardımı yapıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinin rakımı 650 metreden yüksek dağ köylerinde yaşayan üreticilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında üç ilçede toplam 42 aileye yaşam çadırı verildi.

Daha önce konakladıkları yerde elektrik ihtiyaçlarını karşılamaları için güneş paneli desteği yapılan Saimbeyli ilçesinde 11, Aladağ ilçesinde 11 ve Karaisalı ilçesinde 20 göçer hayvancılık yapan aileye daha ferah ortamda yaşamaları için yaşam çadırı dağıtıldı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, daha önce Adana'nın 5 ilçesinin proje kapsamında olduğunu, Aladağ ve Karaisalı ilçelerinin 2023 yılı içinde projedeki desteklerden faydalanmaya başladığını belirterek, "Projenin genel amacı kırsalda yaşayan, tarımsal ve hayvansal üretim yapan ailelerin refah seviyesinin yükseltilmesidir. Bu kapsamda daha önce göçer hayvancılık yapan ve yılın 6-7 ayını hayvanlarını otlatmak için sabit yaşadığı köyünden uzakta geçiren ailelere elektrik ihtiyaçlarını karşılamaları için güneş paneli dağıtımı yapmıştık. Bu ailelere şimdi de daha modern ortamda, derme-çatma baraka veya çadırda yaşamaları yerine, her türlü iklim şartlarına dayanıklı, 31 metrekare yaşam alanı olan çadır dağıttık. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi ile üreticilerimize desteklerimiz devam edcek" dedi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirilen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında 2023 yılı içinde 7 ilçede meralara hayvan gölgeliği yapımı, arıcılara malzeme dağıtımı, güneş paneli dağıtımı, nektarin, kivi, çilek bahçesi kurulumu, çapa motoru, benzinli tırpan, ceviz soyma makinesi, salça yapım makinesi gibi desteklemeler yapılmıştı.

2027 yılına kadar devam edecek olan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi, Akdeniz bölgesinde Adana'nın yanı sıra Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Karadeniz bölgesinde ise Kastamonu, Bartın, Sinop, Çankırı illerinde yürütülüyor. - ADANA