Kırsal Kalkınma Yatırımlarına 210,6 Milyon Lira Hibe Desteği

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının 16. etabı kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yatırıma alınan projelerin sahipleriyle hibe sözleşmeleri imzalandı. Program çerçevesinde toplam 29 projenin tamamlanmasının ardından 210,6 milyon lira tutarında hibe ödemesi yapılması planlanıyor.

16. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2025 yılı başvuru döneminde yapılan başvurulardan Merkez Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde altyapı yatırımları konusunda 6, ekonomik yatırımlar konusunda 23 proje kabul edilerek toplamda 29 projeye hibe desteği sağlanacak. Diyarbakır'daki bu 29 projenin toplam yatırım tutarı 421.2 milyon lira olurken, bu yatırımlar için 210.6 milyon lira tutarında yüzde 50 hibe olarak tahsis edildi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Diyarbakır'da 2006 - 2024 yılları arasında 15 etapta, 214 proje uygulanarak toplam 214.5 milyon lira (güncellenmiş tutarla 835 milyon 806 bin 347 lira 22 kuruş) hibe desteği verilerek 2 bin 412 kişiye istihdam imkanı sağlanarak, bu projelerle kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlandı. Hibe sözleşmelerinin imzalanmasının ardından yatırımlarını tamamlayan proje sahipleri, program kapsamında hibe desteğinden yararlanabilecek. - DİYARBAKIR