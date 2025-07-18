Kırsal Kalkınma Hamlesi: TKDK'dan 1,9 Milyar Avro Destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, tarımsal faaliyetlerin yanı sıra ekonomik faaliyetleri de çeşitlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "17 farklı sektörde destek veriyoruz. Dolayısıyla tüm unsurlarıyla bir kırsal kalkınma hamlesi yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Antalyalı, Denizli'deki DSİ Sosyal Tesisleri'nde, "2025 yılı Denizli IPARD Yatırımları Temsili Çek ve Soğutuculu Araç Teslim Töreni"nde, bugüne kadar 26 binden fazla projeye verdikleri 1,9 milyar avro hibe desteğiyle ülkeye yaklaşık 4 milyar avro yatırım kazandırdıklarını söyledi.

Bu yatırımlar sayesinde ülke genelinde 106 bin yeni istihdam oluşturulduğunu anlatan Antalyalı, şöyle konuştu:

"Kırsalda yaşayan her bir vatandaşın refah düzeyini ve istihdamını arttırmak istiyoruz. Özellikle doğal kaynaklarımızın da sürdürülebilir bir yönetimini sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim evlatlarımıza inşallah bu kaynakları tekrar en uygun şekilde devretmemiz lazım. Tarımsal faaliyetlerin yanı sıra ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmeye çalışıyoruz. 17 farklı sektörde destek veriyoruz. Dolayısıyla tüm unsurlarıyla bir kırsal kalkınma hamlesi yapmaya çalışıyoruz. Bizim bütün yaptığımız yatırımlarda özellikle sürdürülebilirlik ve çevreyi korumaya çok dikkat ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyalı, destek programlarına kadınların ilgisinin oldukça yüksek olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim programımızda özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz çok öncelikli. Hanımefendiler olmadan bir kırsal olmaz. Hanımefendiler kırsalın çimentosu. Yani onlar olmadan bir hayat olmuyor. Biz de bunun farkındayız. Bizim yatırımlarımızda da onlara öncelik veriyoruz. 6 bin 500 tane hanımefendi yatırımcımız var. Normalde Türkiye'nin iş gücüne katılım oranında yüzde 12'lerde. Bizde yüzde 30'un üzerinde hanımefendi yatırımcı var. Yani bu bir başarı sağladığımızı ifade etmek isterim. Yaklaşık 33 bin hanımefendi de bizim işlerimizde özellikle istihdam edilmiş durumda ve oradan ekmek parasını kazanıyor."

Hibe programlarına devam edeceklerini dile getiren Antalyalı, "Daha farklı kaynaklar arayışı içerisindeyiz. Bu kaynakların yeterli olmadığının biz de farkındayız. Devletimiz çok güçlü. Genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Potansiyelimiz çok yüksek. Biz inşallah gece gündüz demeden çalışarak yeni kaynaklar da bulmaya çalışıyoruz sizlere. İnşallah bunları devlet olarak sizlerin hizmetinize sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri destek almaya hak kazananlara temsili çek ile soğutuculu araçların anahtarlarını teslim etti.

Törene, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, TKDK İl Koordinatörü Bilal Taştepe, kentteki kamu kurumlarının ve tarımsal kooperatiflerin temsilcileri, yatırımcılar, çiftçiler ve sektör paydaşları katıldı.