Kırsal Dezavantajlı Alanlara Destek Projesi Adana'da Devam Ediyor

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirilen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP), kırsal dezavantajlı alanları avantajlı alanlara çevirmeye devam ediyor.

Kırsalda yaşayan ve geçimlerini emek yoğun faaliyetler sonucu sağlayan ailelere refahlarını artırmaya yönelik yüzde 100 hibe yardımlar yapılarak destek olunuyor.

Bu çerçevede projenin uygulandığı Adana ilinin Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan, Pozantı, Karaisalı ve Aladağ ilçelerinde, küçük alanlarda üretim yaparak ekonomik değer ortaya çıkarmaya çalışan üreticilere ceviz soyma, meyve sıkma, salça yapma makinesi ile motorlu tırpan dağıtımı yapıldı. Tamamı hibe olarak verilen alet ve ekipmanlar dezavantajlı alanları avantajlı bölgelere çevirirken küçük işletmelerin tarımsal üretimde refahını artıracak.

Proje çerçevesinde üreticilere alet ve ekipmanları Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen program ile verildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, projenin uzun sürecek bir proje olduğunu ve rakımı yüksek kırsal ilçelerde uygulandığını belirterek, "7 ilçemizde projeyi uyguluyoruz. Önemli olan çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu alet ekipman veya yatırım projelerini desteklemek. Bireyler yatırımlar çerçevesinde ahır yapımı, bahçe kurulumu yer alıyor. Alet ekipmanda da sizin tarımsal üretimde ihtiyaç duyduğunuz üzüm sıkma, salça yapma, ceviz soyma makinesi, motorlu tırpan sırt pompası, çapa motoru gibi birçok ihtiyacı da bu proje ile karşılamış oluyoruz" dedi.

Daha sonra 20 üreticiye motorlu tırpan, 4 üreticiye salça yapma makinesi, 6 üreticiye ceviz soyma makinesi 3 üreticiye de meyve sıkma makinesi teslim edildi. - ADANA