Suni tohumlama yoluyla besilik materyal üretiminin artırılması için protokol imzalandı

Güncelleme:
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, besilik hayvan ihtiyacını yerli işletmelerden karşılamak amacıyla önemli bir protokol imzaladı. Protokol kapsamında suni tohumlama ile besilik materyal üretiminin artırılması hedefleniyor.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, besilik hayvan ihtiyacının yerli işletmelerden karşılanması amacıyla imzalanan protokol kapsamında, sütçü ırk ve melezlerinde kullanma melezlemesini yaygınlaştırmanın, dağıtılan etçi damızlıklar ile üretici elindeki etçi ırk dişilere suni tohumlama uygulamanın hedeflendiğini bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından kısa süre önce açıklanan proje doğrultusunda, Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Birlik ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında "Suni Tohumlama Yolu ile Besilik Materyal Üretiminin Artırılması Protokolü"nün imzalandığı belirtildi.

Protokol kapsamında, besilik hayvan ihtiyacının yerli işletmelerden karşılanmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Protokolle, sütçü ırk ve melezlerinde kullanma melezlemesini (özellikle ileri yaştaki sütçü ırkların, kendi ırkı dışında suni tohumlama ile tohumlanarak hayvanın değerlendirilmesi) yaygınlaştırmak, 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' doğrultusunda dağıtılan etçi damızlıklar ile üretici elindeki etçi ırk dişilere suni tohumlama uygulamak hedeflenmektedir. Suni tohumlama için kullanılacak etçi ırk spermalar, Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde üretilecek, tedarik adı geçen kurumdan sağlanacaktır. Suni tohumlama yoluyla elde edilecek erkek buzağı ve danalar, kırmızı et üretici birlikleri üzerinden besicilere aktarılacak."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
