Kırmızı et üretimi 2021'de 2 milyon tona yaklaştı - Haberler

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Kırmızı et üretimi 2021'de 2 milyon tona yaklaştı

AA - Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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Kırmızı et üretimi 2021'de 2 milyon tona yaklaştı

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artarak 1 milyon 952 bin 38 ton olarak tahmin edildi.

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artarak 1 milyon 952 bin 38 ton olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020-2021 dönemine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2020'de 1 milyon 785 bin 952 ton olan kırmızı et üretimi, 2021'de yüzde 9,3 artarak 1 milyon 952 bin 38 ton olarak tahmin edildi.

Bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 8,9 yükselerek 1 milyon 460 bin 719 ton, koyun eti üretimi yüzde 11,7 artarak 385 bin 933 ton, keçi eti üretimi yüzde 4,5 artarak 94 bin 555 ton, manda eti üretimi de yüzde 28,6 artarak 10 bin 831 ton olarak hesaplandı.

Kırmızı et üretim tahmini, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde edilen demografik verilere dayalı olarak belirlenen "kasaplık güç oranı" ile hesaplanan "iç popülasyondan kesilen hayvan sayısı" ile "ithalattan kesilen hayvan sayısı"nın ortalama karkas ağırlıklarıyla çarpılması suretiyle elde ediliyor.

Son 5 yıla ilişkin kırmızı et üretim miktarları şöyle:

YılÜretim Miktarı (ton)
20171 440 327
20181 661 767
20191 740 616
20201 785 952
20211 952 038

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Ekonomi, Güncel, Haberler

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