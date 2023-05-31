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Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu

Ekonomi Haberleri

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu. Vali Ekici, OSB'de devam eden yatırımlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. OSB'yi gezen Ekici, ardından bir tekstil firmasını ziyaret etti. Ekici, burada işçilerle sohbet etti. Kentin Avrupa'ya ve İstanbul'a yakınlığı ile cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Ekici, tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu.

Vali Ekici, OSB'de devam eden yatırımlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

OSB'yi gezen Ekici, ardından bir tekstil firmasını ziyaret etti. Ekici, burada işçilerle sohbet etti.

Kentin Avrupa'ya ve İstanbul'a yakınlığı ile cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Ekici, tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Ekonomi

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