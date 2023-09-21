Kırklareli Valisi Birol Ekici, OSB'de İncelemelerde Bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) devam eden yatırımları inceleyerek, işçilerle sohbet etti ve ülke ekonomisine katkı sağlayan yatırımcılara teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) incelemede bulundu.

Osb'de devam eden yatırımları inceleyen Ekici, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından spor malzemesi üretimi yapan bir fabrikayı ziyaret eden Ekici, burada işçilerle sohbet edip, istekleri dinledi.

Osb'nin ülke ekonomisine katkısının büyük olduğunu ifade eden Ekici, son yıllarda OSB'de yatırımlarında arttığını kaydetti.

Tüm yatırımcıları OSB'ye davet eden Ekici, üretim, istihdam ve ülke ekonomisine katkıda bulunan tüm yatırımcılara teşekkür etti.