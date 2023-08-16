Kırklareli OSB Yönetim ve Müteşebbis Heyeti Seçildi

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim ve müteşebbis heyeti seçimi gerçekleştirildi. Vali Birol Ekici başkanlığında yapılan seçimde yönetim kurulu başkan vekilliğine Mümin Sinan Kadaifçi, müteşebbis heyeti başkan vekilliğine Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık seçildi. Seçilen heyetin 4 yıl boyunca görev yapacağı belirtildi.