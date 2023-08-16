Kırklareli OSB Yönetim ve Müteşebbis Heyeti Seçildi
Ekonomi Haberleri
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim ve müteşebbis heyeti seçimi gerçekleştirildi. Vali Birol Ekici başkanlığında yapılan seçimde yönetim kurulu başkan vekilliğine Mümin Sinan Kadaifçi, müteşebbis heyeti başkan vekilliğine Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık seçildi. Seçilen heyetin 4 yıl boyunca görev yapacağı belirtildi.
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yönetim ve müteşebbis heyeti seçimi gerçekleştirildi.
Vali Birol Ekici başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleşen seçimde yönetim kurulu başkan vekilliğine Mümin Sinan Kadaifçi, müteşebbis heyeti başkan vekilliğine Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık seçildi.
Ekici, göreve seçilen yönetim ve müteşebbis heyetinin 4 yıl görev yapacağını belirtti.
Göreve seçilenleri tebrik eden Ekici, OSB'nin gelişmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.