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Kırklareli OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu toplantısı Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda OSB'nin büyüme ve gelişme durumu ele alındı ve yatırımcılar bölgeye davet edildi. Ayrıca, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftüsü Yusuf Eviş'i kabul etti ve hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi aldı.