Kırklareli OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu toplantısı Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda OSB'nin büyüme ve gelişme durumu ele alındı ve yatırımcılar bölgeye davet edildi. Ayrıca, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftüsü Yusuf Eviş'i kabul etti ve hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi aldı.
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Birol Ekici başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
OSB'nin her geçen gün büyüyerek geliştiğini ifade eden Ekici, yatırımcıları bölgeye davet etti.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftüsü Yusuf Eviş'i makamında kabul etti.
Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.
Eviş de hafta kapsamında düzenlenecek etkinliklerle ilgili Ekici'ye bilgi verdi.