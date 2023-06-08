Kırklareli OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı

Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin başkanlığında gerçekleştirilen OSB Müteşebbis Heyeti toplantısında, bölgenin her geçen gün büyüdüğü ve yatırımcı ilgisinin arttığı vurgulandı. Ayrıca, A Milli Kadın Hokey Takımı Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksek Babuşcu'yu ziyaret etti ve başarılar diledi.

Kırklareli'nde Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, OSB'nin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

OSB'ye olan ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Ekici, tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.

A Milli Kadın Hokey Takımı Babaşcu'yu ziyaret etti

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksek Babuşcu, A Milli Kadın Hokey Takımı Celasun ile Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yılmaz'ı makamında kabul etti.

Babuşcu, Kırklareli'nde Avrupa şampiyonalarına hazırlanan A Milli Kadın Hokey Takımına başarılar diledi.

Celasun da çalışmaları hakkında Babuşcu'ya bilgi verdi.