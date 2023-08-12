Kırklareli OSB'de TOKİ Konutları İnşa Edilecek

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışanlar için TOKİ tarafından konut inşa edileceğini duyurdu. Kızılcıkdere köyüne yapılacak olan sosyal konutlar, sektör çalışanlarının konut ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, TOKİ tarafından Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) çalışanlar için konut inşa edileceğini bildirdi.

Ekici, yaptığı açıklamada, Kırklareli OSB'nin altyapısı, Avrupa'ya açılan kapılara yakınlığı, çevresel duyarlılığı ve katma değeri yüksek tesislerin oluşturduğu katılımcı profili ile cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

Gerçekleşen yatırımlara bağlı olarak istihdamın da hızla arttığını aktaran Ekici, "Faaliyet gösteren sektör çalışanları ve emek sahiplerinin konut ihtiyacını çözmek adına TOKİ ile yürütülen proje kapsamında Kızılcıkdere köyüne sosyal konut inşa edilmesine karar verilmiştir. Bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.