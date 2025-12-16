Haberler

Kırklareli OSB'de yeni yatırımlar ve altyapı masaya yatırıldı

Güncelleme:
Kırklareli OSB Müteşebbis Heyeti toplantısında, yatırımlar, istihdam artırma çalışmaları ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısında, planlanan yatırımlar, istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar ile sanayi altyapısının güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

Vali Uğur Turan başkanlığında OSB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Kırklareli OSB'nin mevcut durumu, devam eden ve planlanan yatırımlar, istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar ile sanayi altyapısının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca, Trakya'nın gelişen ve büyüyen cazibe merkezlerinden biri haline getirilmeye çalışılan Kırklareli OSB'nin, üretim ve istihdamda üstlendiği stratejik rol değerlendirildi.

Vali Turan, Kırklareli Valiliği olarak, üretimi destekleyen, yatırımcıyı teşvik eden, istihdamı önceleyen bir anlayışla Kırklareli'nin ekonomik geleceğini güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. - KIRKLARELİ

