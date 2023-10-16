Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından yük taşıma yapan araçlara yönelik yapılan denetimde 9 sürücüye 49 bin 554 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nde Yük Taşıma Araçlarına Denetim: 9 Sürücüye 49 Bin 554 Lira Ceza

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından yük taşıma yapan araçlara yönelik yapılan denetimde 9 sürücüye 49 bin 554 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Vize İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliğince yük taşıma yapan araçlara yönelik denetim yapıldı. Gerçekleşen denetimde 26 araç kontrol edilirken, kuralları ihlal eden 9 araca 49 bin 554 lira ceza uygulandı. - KIRKLARELİ