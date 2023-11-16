Kırklareli'nde tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteklemesi listesi askıya çıkarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticilere tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteklemesinin verileceği bildirildi.

İcmal listesinin askıya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, itiraz sürecinin 17 Kasım Cuma günü sona ereceği belirtildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir belde, bir mahalle ve 9 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kofçaz ilçesine bağlı Devletliağaç köyü, Demirköy ilçesinin Yeni Mahallesi ve Hamdibey köyü, Lüleburgaz ilçesinin Evrensekiz beldesi, kent merkezine bağlı Dereköy, Şükrüpaşa, Kapaklı, Çağlayık, Geçitağzı, Karadere köylerine 17 kasım cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Devletliağaç köyünde 09.00-18.00, Kula, Dereköy, Şükrüpaşa, Kapaklı, Çağlayık, Geçitağzı, Karadere köylerinde 09.00-14.00, Yeni Mahallesi ile Hamdibey köyünde 09.00-17.00, Evrensekiz beldesinde ise 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

Yol yapım çalışması

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Dere Mahallesi Türkoğlu Caddesi'nde yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Talay, ilçenin tamamını yenilediklerini belirtti.

Ekiplerin yoğun kış şartları öncesi çalışmaları hızlandırdığını ifade eden Talay, en kısa sürede tüm yol yapım çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.