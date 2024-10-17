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Kırklareli'nde Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli'nde Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB Toplantısı Gerçekleşti
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Kırklareli Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, hayvancılığın gelişimi ve Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB'nin geleceği üzerine toplantı yapıldı.

Kırklareli Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB Toplantısı yapıldı. Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda hayvancılığın gelişimi, Kavaklı beldesinde devam eden ve planlanan çalışmalar görüşüldü.

Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB'nin kurulmasının Kırklareli'nde hayvancılık faaliyetleri çerçevesinde gelişim sağlayacağını ifade eden Turan, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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