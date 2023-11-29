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Kırklareli'nde Koruma Altındaki Karacayı Avlayana Yüksek Cezai İşlem

29 Kasım 2023 08:58 Son Güncelleme: 09:00 Abone Ol

Kırklareli'nde koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan karacayı avlayan kişiye 17 bin 77 lira ceza verildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından yapılan ihbar değerlendirmesi sonucunda, Kofçaz ilçesinde karaca avlayan kişi tespit edildi ve hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüpheli, jandarmaya götürülerek ifadesi alındı.