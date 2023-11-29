Kırklareli'nde Koruma Altındaki Karacayı Avlayana Yüksek Cezai İşlem
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Kırklareli'nde koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan karacayı avlayan kişiye 17 bin 77 lira ceza verildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından yapılan ihbar değerlendirmesi sonucunda, Kofçaz ilçesinde karaca avlayan kişi tespit edildi ve hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüpheli, jandarmaya götürülerek ifadesi alındı.
Kırklareli'nde koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan karacayı avlayan kişiye 17 bin 77 lira ceza verildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Kofçaz ilçesinde karaca avlayan kişiyi tespit etti.
Bu kişiye 17 bin 77 lira ceza uygulandı.
Şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Ekonomi