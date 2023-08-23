Kırklareli'nde Kapalı Pazar Yerinde Gıda Denetimi Yapıldı

Tarım Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan gıda denetimleri kapsamında Kırklareli'nde de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kapalı pazar yerinde denetim yapıldı. Denetimlerde gıdaların son kullanma tarihi, paketleme durumu, balık ile süt ve süt ürünü satan tezgahların soğuk hava zincirleri kontrol ediliyor.

Tarım Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan gıda denetimleri kapsamında Kırklareli'nde de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kapalı pazar yerinde denetim yapıldı.

Tarım Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan gıda denetimleri başlatıldı. Denetimler kapsamında Kırklareli'nde de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kapalı pazar yerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde gıdaların son kullanma tarihi, paketleme durumu, balık ile süt ve süt ürünü satan tezgahların soğuk hava zincirleri kontrol ediliyor.

Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy 81 ilde eş zamanlı olarak gıda güvenliği için denetim yapıldığını ifade ederek, "Türkiye'nin 81 ilinde gıdanın güvenliği için denetimlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün de ilimizin pazarının olması sebebiyle hem yaş meyve, sebze hem pazarda satılan hayvansal ürünler gıda ile ilgili olan bütün ürünler denetimini yaptık. Kırklarelili üreticimiz bu duruma çok duyarlı ve tüketicimiz de bunun farkında dolayısıyla biz vatandaşımızın güvenli gıdaya ulaşabilmesi için Tarım Bakanlığımızın verdiği direktifleri sahada yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Denetimlerde gıdanın nerede üretildiğini, hangi işletmede üretildiğini, hangi ilaçların kullanıldığını, son kullanma tarihlerini, paketleme sürelerini, paketleme durumunu, muhafaza durumunu, pazardaki soğuk hava zincirinin bozulup bozulmadığını, hem balık tezgahlarında hem de süt ve süt ürünü satan tezgahların soğuk zinciri koruyup korumadığının denetimini yaptıklarını aktaran Aksoy, gıda güvenliğine uymayanlara da yasal işlem uyguladıklarını söyledi. - KIRKLARELİ