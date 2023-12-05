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Kırklareli'nde Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı İhalesi

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Kırklareli İl Özel İdaresi, Pınarhisar ilçesinde bulunan 491 hektarlık sahada jeotermal kaynak arama ruhsatı için ihale düzenleyecek. İhale, 18 Aralık'ta İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünde yapılacak.

Kırklareli'nde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkılacak.

Kırklareli İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki 491 hektarlık saha, jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere ihale edilecek.

İhale, 18 Aralık'ta saat 10.00'da İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünde kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

İhaleye girecek olan istekliler ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde aynı adreste görebilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kırklareli Aralık Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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