Haberler

Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. TÜİK ile Tarım ve Orman Bakanlığının, 'Tarımsal Ekonomik Hesaplar Protokolü' kapsamında yapılan denetimde ekipler hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrollerini yaptı. Denetimlerin süreceği belirtildi.

Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

TÜİK ile Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tarımsal Ekonomik Hesaplar Protokolü" kapsamında yapılan denetimde ekipler hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrollerini yaptı.

Denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Kırklareli Ekonomi Haberler

title