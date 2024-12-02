Kırklareli'nde Gıda Güvenliği Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli'nde Gıda Hizmetleri Değerlendirme toplantısında gıda güvenliği için alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Kırklareli'nde Gıda Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında gerçekleşen toplantıda gıda denetimlerine karşı alınacak önlemler görüşüldü.

İl Müdürü Gökhan Karaca, gıdaya karşı hassas olduklarını ifade ederek güvenli gıda için mücadele ettiklerini söyledi. - KIRKLARELİ