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Kırklareli'nde Gıda Güvenliği Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli'nde Gıda Güvenliği Toplantısı Gerçekleşti
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Kırklareli'nde gıda güvenliği için alınacak önlemler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan Gıda Hizmetleri Değerlendirme toplantısında ele alındı. İl Müdürü Gökhan Karaca, gıda denetimlerine karşı hassas olduklarını vurguladı.

Kırklareli'nde Gıda Hizmetleri Değerlendirme toplantısında gıda güvenliği için alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Kırklareli'nde Gıda Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında gerçekleşen toplantıda gıda denetimlerine karşı alınacak önlemler görüşüldü.

İl Müdürü Gökhan Karaca, gıdaya karşı hassas olduklarını ifade ederek güvenli gıda için mücadele ettiklerini söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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