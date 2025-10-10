Haberler

Kırklareli'nde Çiftçilere Kuraklığa Dayanıklı Tohum Dağıtıldı

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen törende, kuraklığa dayanıklı Macar fiğ, yem bezelyesi ve süt otu tohumları çiftçilere dağıtıldı. 74 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 21 bin 675 kilogram tohum teslim edildi.

Kırklareli'nde çiftçiye, kuraklığa dayanıklı ve yüzde 50 hibe destekli Macar fiğ, yem bezelyesi ve süt otu tohumunu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'nce "Kaliteli Kaba Yem Üretiminin Artırılması ve Çeşitlendirilmesi" Projesi kapsamında kaba yem tohumu dağıtım töreni yapıldı. Törende, 2 bin 480 dekar alanda üretimi sağlanacak 21 bin 675 kilogram Macar fiğ, yem bezelyesi ve süt otu tohumu üreticilere teslim edildi. Vali Uğur Turan, iklim değişikliği nedeniyle tarım ve hayvancılığın risk altında bulunduğunu belirterek 74 çiftçiye, kuraklığa dayanıklı ve yüzde 50 hibe destekli Macar fiğ, yem bezelyesi ve süt otu tohumu dağıtıldığını ifade etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
