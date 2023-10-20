Kırklareli'nde ceviz hasadı devam ediyor

Kırklareli'nde ceviz bahçelerindeki hasat çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli'nin dikim alanları her geçen gün artan ve ekonomik anlamda oldukça önemli bir yere sahip olan ceviz bahçelerinde hasat işlemleri devam ediyor. Vize ilçesine bağlı Okçular köyünde bulunan Erhan Kuşoğlu'na ait arazide yapılan ceviz hasadına, İlçe Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ve teknik personeli katıldı.

Silkelenerek ağaç dibine dökülen cevizler, kadın çalışanlar tarafından bin bir emekle seri bir şekilde toplandı. Arazi sahibi Kuşoğlu yapılan hasat, ceviz soyma ve kurutma işlemleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Mevsimin kurak olmasına rağmen oldukça verimli bir hasat dönemi geçirdiğini hatırlatan Kuşoğlu, ilçenin büyük iç pazar alanlarına yakın olmasının ürün satış sürecini kolaylaştırdığını belirtti. - KIRKLARELİ