Bulgarlar alışveriş için Edirne ve Kırklareli'ni tercih ediyorlar. Kırklareli'nde her hafta kurulan Çarşamba pazarında Bulgar yoğunluğu yaşanırken, pazarcı esnafı Bulgar vatandaşların alışverişinden memnun.

Kırklareli'nde Bulgar yoğunluğu

Bulgarlar alışveriş için Edirne ve Kırklareli'ni tercih ediyorlar

KIRKLARELİ Bulgarlar akın akın Kırklareli ve Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Marketten züccaciyeye her türlü işyerlerinden ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kırklareli'nde her hafta kurulan Çarşamba pazarında Bulgar yoğunluğu yaşanırken, pazarcı esnafı Bulgar vatandaşların alışverişinden memnun. Gerek turlarla gerekse kendi araçları ile Kırklareli'nde gelen Bulgar vatandaşlar öncelikle kent merkezinde dolaştıktan sonra adresleri Çarşamba pazarı oldu. Çarşamba pazarında meyve, sebze, giyim gibi birçok alışverişini sağladı.

Bulgaristan'dan Kırklareli'nde alışveriş yapmaya gelen Yaşar Salim, fiyatların Türkiye'de daha uygun olduğunu belirterek pazardan çok memnun olduklarını söyledi. Bulgar vatandaşların alışverişinden memnun olduğu söyleyen pazarcı esnafı Selahattin Akmeşe, "Şuanda pazarcı esnafı Bulgar vatandaşların ekmeğini yiyor. Vatandaşlarımız duyarlı olsun 100 lira kazanacağına 50 lira kazansın sürekli gelsinler" dedi.

Trakya'daki Bulgar yoğunluğuna değinen pazarcı esnafı Mehmet Yıldırım, "Trakya'da Bulgar yoğunluğu şuanda çok iyi. Özellikle Edirne'ye Bulgar daha çok geliyor. Bulgar vatandaşlar geliyor ve para kazanıyoruz. Duyarlı olmamız lazım onlara yardımcı olmamız lazım ki sürekli gelsinler. O yüzden onlardan çok memnunuz" diye konuştu.