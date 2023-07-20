Kırklareli'nde biçerdöver hasat fiyatlarına zam yapıldı.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, yaptığı yazılı açıklamada, İl İstişari Hasat Komisyonu kararı ile artan mazot maliyeti dolayısıyla biçerdöver hasat fiyatlarına zam yapıldığını bildirdi.

Komisyonca biçerdöver hasat fiyatlarına 20 lira ek zam yapıldığını belirten Şaylan, fiyatların kent merkezi ve Kofçaz ilçesinde dekar başına 160 liradan 180 liraya yükseltildiğini kaydetti.

Lüleburgaz ve Vize ilçelerinde hasadın dekar başına 200 liradan gerçekleştirileceğini aktaran Şaylan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Artan mazot fiyatları dolayısıyla çiftçimizin maliyetleri bir kat daha arttı. Dolayısıyla biçerdöver ile hasat fiyatlarına zam gerçekleştirildi. Fiyatlardaki yeni düzenleme ile dekar başına biçim fiyatı KDV dahil 20 lira artış sağlandı. Buğday hasadı büyük oranda yapılırken, geri kalan hasatlar ise yeni fiyat üzerinden gerçekleştirilecek."

Lüleburgaz Belediye binası "deprem riski" gerekçesiyle tahliye edildi

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, deprem riski taşıdığı için hizmet binasının tahliye edildiğini bildirdi.

Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Lüleburgaz Belediyesi hizmet binasına dayanıklılık testi yaptırdıklarını belirtti.

Test sonuçlarının olumsuz çıktığını aktaran Gerenli, binanın deprem riski taşıdığını kaydetti.

Hizmet binasını tahliye ettiklerini ifade eden Gerenli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Birimlerimizi farklı bölgelere taşıyarak, yeni hizmet noktalarında hizmet vermeye devam ediyoruz. Başkanlık makamı Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde olacak. Diğer birimlerimiz ise Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi, Kongre Meydanı, eski itfaiye binası, hizmet şantiyesinde hizmet verecek. Vatandaşlarımıza kesintisiz şekilde hizmet sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz."