Kırklareli'nde Ağustos Ayında 503 Konut Satışı Gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Kırklareli'nde ağustos ayında 503 konut satışı gerçekleşti. Bu satışlar Türkiye genelindeki toplam konut satışlarının yüzde 0,4'ünü oluşturdu. Kırklareli, en çok konut satışı yapılan iller arasında 53. sırada yer aldı. Satılan konutların yüzde 18,5'i ilk el, yüzde 81,5'i ise ikinci el satışı olarak gerçekleşti. Ayrıca, kentte 87 konut ipotekli olarak satıldı.