Kırklareli'nde Ağustos Ayında 503 Konut Satışı Gerçekleşti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Kırklareli'nde ağustos ayında 503 konut satışı gerçekleşti. Bu satışlar Türkiye genelindeki toplam konut satışlarının yüzde 0,4'ünü oluşturdu. Kırklareli, en çok konut satışı yapılan iller arasında 53. sırada yer aldı. Satılan konutların yüzde 18,5'i ilk el, yüzde 81,5'i ise ikinci el satışı olarak gerçekleşti. Ayrıca, kentte 87 konut ipotekli olarak satıldı.
Kırklareli'nde ağustos ayında 503 konut satışı gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı konut satış istatistiklerini yayınladı.
Buna göre 503 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,4'ü Kırklareli'nde gerçekleştirildi. Kırklareli en çok konut satışı yapılan iller arasında 53'üncü sırada yer aldı.
Kentte 87 konut ipotekli satıldı. Ayrıca toplam konut satışının yüzde 18,5'i ilk, yüzde 81,5'i de ikinci el satışı yapıldı.