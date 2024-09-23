Kırklareli'nde 37. Ahilik Haftası Kutlanıyor

Kırklareli'nde 37. Ahilik Haftası düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

37. Ahilik Haftası Kırklareli'nde etkinliklerle kutlanıyor. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Ticaret İl Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören son buldu.

Törene meslek odaları temsilcileri ile öğrenciler katıldı. - KIRKLARELİ