Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 3. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı'nın 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Fuarda yüzlerce firma ziyaretçilerle buluşacak ve birçok ticaret platformu tek çatı altında toplanacak.

Kırklareli'nde 3. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilkinin 2021 yılında düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarının bu yıl 3. gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kapalı pazar yeri ve fuar alanında 30 kasım- 3 aralık tarihlerinde yapılacak fuarda yüzlerce firma ziyaretçiler ile buluşturulacağını belirten Kesimoğlu, fuarın geçen yıl 131 firmanın katılımıyla 90 bin ziyaretçiyi ağırladığını anımsattı.

Fuarda tarım, hayvancılık, gıda, sanayi, otomotiv, bankacılık, hizmet sektörü, yöresel üretim başta olmak üzere birçok ticaret platformunu tek çatı altında topladıklarını aktaran Kesimoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Fuara, sadece Trakya'dan değil, İstanbul'dan ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden, sınır ötesindeki ülkelerden de birçok katılımcı ve ziyaretçi akın ediyor. Katılımcıların yıl sonu ve yeni yıl öncesi ticari ve ekonomik hedeflerinde belirleyici rol üstlenen fuarımızda Bulgaristan, Yunanistan ve diğer balkan ülkeleri de aktif olarak yer alıyor.

Kırklareli Belediyesi olarak, böylesine nitelikli ve büyük bir fuara ev sahipliği yapmaktan dolayı gururluyuz. Kırklareli, marka değerleri ve içerisinde barındırdığı tarihi, turistik, kültürel ve sosyal enstrümanlarıyla, son yıllarda büyük mesafe almıştır. Bu açıdan hem fuar süresince, hem diğer zamanlarda, şehirde bir turizm odağı, sosyal iletişim alanı, kısacası yeni bir yaşam merkezi yaratmış oluyoruz. Şehir içi ve şehir dışından ilimize konuk olacak katılımcılar ile fayda sağlayıcı ve üretken etkileşimler gerçekleşiyor. Kırklareli bu etkinlik sonrasında elde ettiği kazanımlar ile inovatif ve katma değer odaklı projelerini çoğaltarak yoluna devam ediyor. Düzenleyeceğimiz 3. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı'nın şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."