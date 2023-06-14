Kırklareli'nde 2023 Yılı Biçerdöver Hasat Fiyatları Açıklandı

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, başkanlığında oda binasında gerçekleşen toplantıda, 2023 yılı hasat dönemi biçerdöver fiyatı merkez ve Kofçaz ilçesinde dekar başına 160 lira, Pınarhisar, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde ise 180 lira olarak belirlendi. Ayrıca, kanola için Pınarhisar, Lüleburgaz Vize ve Babaeski ilçelerinde 210 lira olması kararlaştırıldı. Toplantıda, taşlık, engebeli tarlalarda en fazla 15 santimetre, düz ve tesviyeli alanlarda ise en fazla 10 santimetre yükseklikte biçim yapılmasına karar verildi.