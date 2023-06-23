Kırklareli köylerine güneş enerjisi santrali kurulacak

Kırklareli Valisi Birol Ekici, köylere içme suyu sağlayan tesislerin elektrik ihtiyacının güneş panelleriyle karşılanacağını duyurdu. Karakoç köyünde yaklaşık 100 dönüm alana kurulacak olan güneş enerji santrali için ihale süreci tamamlandı. Projenin 50 milyonluk bütçe ile gerçekleştirileceği belirtilirken, çalışmaların en kısa sürede başlayacağı açıklandı. Tamamlandığında 179 köye içme suyu sağlayan tesislerin elektrik ihtiyacı güneş panellerinden karşılanacak.