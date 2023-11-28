Kırklareli İl Özel İdaresi 2024 Yılı Bütçesi 630 Milyon Lira Olarak Belirlendi
Kırklareli İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi, İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantısında oy birliğiyle 630 milyon lira olarak kabul edildi. İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, bütçenin hayırlı olmasını temenni ederek, köylere en iyi hizmetin sunulması için planlamalar yapıldığını belirtti ve meclis üyelerine teşekkür etti.
Kırklareli İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi 630 milyon lira olarak belirlendi.
İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç başkanlığında gerçekleşen kasım ayı toplantısının 19'uncu oturumunda, İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi oy birliğiyle 630 milyon lira olarak kabul edildi.
Karakoç, bütçenin hayırlı olmasını temenni etti.
Belirlenen bütçe ile köylere en iyi şekilde hizmet edilmesinin planlandığını ifade eden Karakoç, bütçenin belirlenmesinde yoğun mesai harcayan meclis üyelerine teşekkür etti.