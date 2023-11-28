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Kırklareli İl Özel İdaresi 2024 Yılı Bütçesi 630 Milyon Lira Olarak Belirlendi

Kırklareli İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi, İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantısında oy birliğiyle 630 milyon lira olarak kabul edildi. İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, bütçenin hayırlı olmasını temenni ederek, köylere en iyi hizmetin sunulması için planlamalar yapıldığını belirtti ve meclis üyelerine teşekkür etti.