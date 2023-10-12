Kırklareli Hasat Komisyonu Tarımsal Fiyatları Belirledi

Kırklareli Hasat Komisyonu, mısır ve çeltik hasadı için biçerdöver fiyatlarını belirledi. Toplantıda alınan karara göre, mısırda dekar başına 300 lira, çeltikte ise 700 lira ödeme yapılacak. Belirlenen fiyatlar tarla sahibi ile biçerdöverci arasındaki anlaşmaya bağlı olacak.

Kırklareli Hasat Komisyonu kararı ile mısır ve çeltik hasadı biçerdöver fiyatı belirlendi.

Kırklareli Ziraat Odasında gerçekleştirilen komisyon toplantısına, Kırklareli Ziraat Odası Başkan Vekili Mehmet Çango, Lüleburgaz Ziraat Odası Başkan Vekili Selçuk Çamlıca, Babaeski Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan, Vize Ziraat Odası Başkanı Savaş Arda, Pınarhisar Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kenar ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökalp Muzikacı katıldı.

Çamlıca başkanlığında yapılan toplantıda, komisyonca biçerdöver hasat fiyatları dekar başına mısırda 300 lira, çeltikte ise 700 lira olarak belirlendi.

Çamlıca, kararın hayırlı olmasını diledi.

Belirlenen fiyatlara katma değer vergisinin de dahil olduğunu ifade eden Çamlıca, komisyon tarafından belirlenen fiyatın tarla sahibi ile biçerdöverci arasındaki anlaşmaya bağlı olmakla birlikte istişari mahiyetinde olduğunu belirtti.