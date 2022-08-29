Kırklareli ekonomi haberleri... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bir Rus vatandaşının Avrupa'ya vize alması ve tatile gitmesi normal değil. Bazı Avrupalı şirketlerin oradan...
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Kırklareli haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bir Rus vatandaşının Avrupa'ya vize alması ve tatile gitmesi normal değil. Bazı Avrupalı şirketlerin oradan çıkmaktan çekinmesi normal değil."
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bir Rus vatandaşının Avrupa'ya vize alması ve tatile gitmesi normal değil. Bazı Avrupalı şirketlerin oradan çıkmaktan çekinmesi normal değil."
Kaynak: AA / Murat Temizer - Ekonomi