Kırklareli ekonomi haberleri... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bir Rus vatandaşının Avrupa'ya vize alması ve tatile gitmesi normal değil. Bazı Avrupalı şirketlerin oradan... Ekonomi Haberleri Kırklareli haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bir Rus vatandaşının Avrupa'ya vize alması ve tatile gitmesi normal değil. Bazı Avrupalı şirketlerin oradan çıkmaktan çekinmesi normal değil." Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bir Rus vatandaşının Avrupa'ya vize alması ve tatile gitmesi normal değil. Bazı Avrupalı şirketlerin oradan çıkmaktan çekinmesi normal değil." Ekonomi Kaynak: AA / Murat Temizer Ukrayna Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Kırklareli ekonomi haberleri... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Bir Rus vatandaşının Avrupa'ya vize alması ve tatile gitmesi normal değil. Bazı Avrupalı şirketlerin oradan... - Haberler

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