Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan Ekim Ayında 317 Milyon Dolar İhracat

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ, ekim ayında toplamda 317 milyon 20 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tekirdağ 278 milyon 603 bin dolar ile en fazla ihracatı yapan il olurken, Kırklareli ve Edirne sırasıyla 23 milyon 801 bin dolar ve 14 milyon 616 bin dolar ile takip etti.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 317 milyon 20 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre bölgede en çok ihracat 278 milyon 603 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı.

Bölgede Kırklareli 23 milyon 801 bin dolar ihracat ile ikinci, Edirne ise 14 milyon 616 bin dolar ihracat ile üçüncü sırada yer aldı.

Kırklareli ve Edirne'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ön plana çıkarken, Tekirdağ'da ise en çok ihracat demir ve demir dışı metaller sektöründe gerçekleştirildi.

Kırklareli'nden en çok ürün ABD'ye, Edirne'den Kosova'ya, Tekirdağ'dan da Almanya'ya gönderildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Ekonomi
