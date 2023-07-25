Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Arttı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 636 bin 922'ye yükseldi. Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının Kırklareli binde 5,4'üne, Edirne binde 6,5'ine, Tekirdağ ise yüzde 1,1'ine sahip.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 636 bin 922'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre, 311 bin 346 ile en çok motorlu kara taşıtının bulunduğu il Tekirdağ oldu.

Kırklareli'nde 147 bin 718, Edirne de ise 177 bin 858 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının Kırklareli binde 5,4'üne, Edirne binde 6,5'ine, yüzde 1,1'ine sahip.

Kırklareli'nde motorlu kara taşıtı sayısı önceki aya göre 803, önceki yılın aynı ayına göre 6 bin 370, Edirne'de önceki aya göre 731, önceki yılın aynı ayına göre 7 bin 115, Tekirdağ'da ise haziran ayına göre 1959, bir önceki yılın ayına göre de 17 bin 465 arttı.

Ayrıca haziran ayında Kırklareli'nde 3 bin 289, Edirne'de 3 bin 551, Tekirdağ'da da 8 bin 769 taşıtın devri gerçekleştirildi.