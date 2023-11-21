Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim sonu itibariyle Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı. Buna göre, motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 151 bin 121'e, Edirne'de 181 bin 467'ye, Tekirdağ'da ise 319 bin 482'ye yükseldi.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 652 bin 70'e ulaştı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 652 bin 70'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim sonu itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre, motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 151 bin 121'e yükseldi.

Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı 181 bin 467, Tekirdağ'da 319 bin 482 oldu.

Geçen ay ise söz konusu üç ilde motorlu kara taşıtı sayısı 648 bin 575 olarak kayıtlara geçmişti.