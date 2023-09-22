Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 645 Bin 74'e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos sonu itibarıyla Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı. Kırklareli'nde 149 bin 533, Edirne'de 179 bin 730 ve Tekirdağ'da 315 bin 811 motorlu kara taşıtı bulunuyor.