Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Motorlu Kara Taşıt Sayısı 633 Bin 429'a Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs sonu itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı. Buna göre, en çok araç Tekirdağ'da bulunuyor. Motorlu kara taşıt sayısı Tekirdağ'da 309 bin 387, Edirne'de 177 bin 127, Kırklareli'nde de 146 bin 915 oldu.