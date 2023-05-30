Kırklareli'de Salep Üreticiliği Yapılıyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Yenidebir köyünde deneme ekimi yapılan salepte yüksek verim alınmasıyla üreticileri umutlandırıldı. Kadın üreticilerin yaptığı salep ekiminde yüksek verim elde edilmesi, ticari olarak karlılığı arttırdı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Yenidebir köyünde deneme ekimi yapılan salepte yüksek verim alınmasıyla üreticileri umutlandırıldı.

Dünyanın neredeyse her yerinde bulunabilen, farklı toprak çeşitlerine adapte olmuş orkide türlerinden biri de salep yetiştiriciliği, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de olumlu sonuç verdi. Özelikle gıda alanında kullanımı için doğru türün seçimi, sabırla yetiştirme ve uzun yıllar bekleme gereken salep, hasat edildikten sonra tıpta, dondurma katkı maddesi, sıcak içecekler ve bunun benzeri birçok alanda da kullanılıyor.

Lüleburgaz ilçene bağlı Yenibedir köyünde oturan kadın üreticiler, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin ettikleri Serapis Vomeracea çeşidi salep deneme ekimlerini yapmışlardı. Yapılan ekim sonrası hasat döneminde Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yakılan kontrollerde yüksek bir verim alındığı tespit edildi. Bu yıl ekimlerini kendi ürettikleri tohumlarla yapmayı planlayan kadın üreticiler, alınan yüksek verim ve işin ticari olarak karlılığının yüksek olmasından dolayı umutlarını arttırdı.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, "Bu ve buna benzer çalışmalarda kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Şimdiden bütün üreticilerimize olduğu gibi kadın üreticilerimize de hayırlı, bol ve bereketli sezon geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - KIRKLARELİ