Kırklareli'de İhracat Yüzde 83 Arttı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracatın geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 83,81 arttığını bildirdi. Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli merkezli firmaların 2023 temmuz ayında 17 milyon 574 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Yılın yedi ayında 118 milyon 836 bin dolar ihracat yapıldığını ifade eden Ilık, ihracatın haziran ayına göre ise yüzde 6,42 arttığını bildirdi. İhracat rakamlarının artması için çalıştıklarını kaydeden Ilık, 'İhraç edilen ürünler olarak hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ile demir ve demirdışı metaller ön sıraya çıktı. İhracat yapılan ülkeler arasında ise Almanya, Kenya, Bulgaristan, İtalya, Angola, Gana, Endonezya ve Romanya gibi ülkeler ilk sırada yer aldı.' ifadelerini kullandı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracatın geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 83,81 arttığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli merkezli firmaların 2023 temmuz ayında 17 milyon 574 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Yılın yedi ayında 118 milyon 836 bin dolar ihracat yapıldığını ifade eden Ilık, ihracatın haziran ayına göre ise yüzde 6,42 arttığını bildirdi.

İhracat rakamlarının artması için çalıştıklarını kaydeden Ilık, "İhraç edilen ürünler olarak hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ile demir ve demirdışı??????? metaller ön sıraya çıktı. İhracat yapılan ülkeler arasında ise Almanya, Kenya, Bulgaristan, İtalya, Angola, Gana, Endonezya ve Romanya gibi ülkeler ilk sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.