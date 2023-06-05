Kırklareli'de Çiftçilere Tasarruflu Su Kullanımı Eğitimi Verildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere su tasarrufu konusunda eğitim verildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, suyun bilinçli kullanımının önemine dikkat çekti.