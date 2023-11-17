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Kırklareli'de Atıl Seraların Üretime Kazandırılması Projesi ile 106 Üreticiye Hibe Desteği Verilecek

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan 'Atıl Seraların Üretime Kazandırılması Projesi' kapsamında 106 üreticiye yüzde 75 hibe desteği verileceği açıklandı. Proje kapsamında 269 atıl sera üretime kazandırılacak ve üreticilere 30 bin 746 kilogram sera örtüsü teslim edilecek.