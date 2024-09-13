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Kırkağaç Kavununda Hasat Başladı

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde deseni, kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla ünlenen Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı. Bu yıl 30 bin ton rekoltenin beklendiği hasat geçtiğimiz yıla göre 1 ay geç başladı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde deseni, kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla ünlenen Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı. Bu yıl 30 bin ton rekoltenin beklendiği hasat geçtiğimiz yıla göre 1 ay geç başladı.

Özellikle kış sofralarının vazgeçilmezi haline gelen Kırıkağaç kavununda hasat başladı. Deseni, kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla ünlenen Kırkağaç kavununda hasat, yaz yağmurları nedeniyle yaklaşık 1 ay gecikti. Yaklaşık 30 bin ton rekoltenin beklendiği hasat sonrası kavunlar Türkiye'deki özel restoranlar, manav ve marketlerin yanı sıra ihracata gönderilecek.

50 yıldır Kırkağaç'ta kavun ekimi yaptıklarını söyleyen çiftçi Alaattin Sarıaslan, "Yaklaşık 50 yıldır Kırkağaç'ta çiftçilikle uğraşıyorum. Kavun üretimi için mücadele ediyorum. Şimdilik hasadımızı yaptık. Daha sonra bu kavunlarımızı depolara taşıyoruz. Kapalı ve muhafazalı yerlerde kışa kadar bekletilmesini sağlıyoruz. Mecburen çiftçimizin daha çok faydalanabilmesi için kavunlarımızı asıyoruz. İnşallah hayırlısı olur" diye konuştu.

10 bin dekarlık alanda 30 bin tonluk rekolte hedeflediklerini söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Bu sene meşhur Kırkağaç kavunumuzun hasadı biraz gecikti. Onun da sebebi ekim zamanı yağmurların bol olmasından dolayıdır. Her sene 15 Ağustos'ta hasat başlardı ama bu yıl eylül ayına geldik. Ama kavunlarımız her zamanki güzelliğiyle, her zamanki tadı, nefasetiyle, aromasıyla hasat edilmeye başladı. Bir hasat sezonunun daha heyecanını yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu tarla 10 dekarlık bir tarla. Üreticimiz buradan kavunlarını kesip depolara götürüyor. Bizim kavunlarımız en büyük özelliği dayanıklı olması. Bunları kış aylarında satmak için depolarımıza koyuyoruz" dedi.

"Tüketiciler kış aylarında yaz meyvesi yiyorlar"

Kırkağaç kavununun depolanabildiği için kış aylarında da tüketildiğini söyleyen Özarı, "Bugün satarsak bu kavunumuzu çiftçimiz kilosunu 6-7 TL'den satabilirken, depolarda muhafaza edip kışın satması durumunda ise kilosunu 15-16 TL'den verebiliyor. Çiftçilerimiz de o yüzden zahmetli ve masraflı olmasına rağmen daha fazla gelir edebilmek için bunu tercih ediyor. Bu tüketiciler için de iyi oluyor. Çünkü kışın yaz meyvesi yeme imkanı buluyorlar. Kırkağaç kavunumuz artık yeni çeşitlere dönüşüyor. Mesela sarı dilimli kavunumuz var, yeşil dilimli kavunumuz var. Tüketicilerimiz bunları daha çok tercih ettiği için artık Kırkağaç benekli orijinal kavunumuzun şekli de değişiyor. Kırkağaç Altınbaş kavunumuz 2 bin dekarlık alanda ekildi bu yıl. Toplamda 6 bin ton rekolte bekliyoruz. Tabii diğer çeşitlerimiz de var, onlarla birlikte toplam 10 bin ton kavunumuz var. Bunun da toplam rekoltesi 30 bin ton oluyor. Bu vesileyle 2024 kavun hasat yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Allah kazançlarını bol etsin. Tüketicilerimize de ağız tadıyla yemeği nasip etsin" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kırkağaç İhracat Ekonomi Güncel manisa Tarım

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