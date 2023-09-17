Kırıkkale'deki Mühimmat Fabrikası İnşa Faaliyetlerine Başlıyor

Kırıkkale'de kurulacak olan mühimmat fabrikası için inşa faaliyetlerine başlanmaya hazırlanılıyor. Fabrika, geniş bir ürün çeşitliliğiyle yıllık milyarlarca adet mühimmat üretim kapasitesine sahip olacak.

Kapsülden obüs mühimmatına kadar geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olacak Kırıkkale'deki mühimmat fabrikası için inşa faaliyetlerine başlanmaya hazırlanılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstiklal Savunma, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) yönlendirmesi ve sektörel ihtiyaçları dikkate alarak mühimmat üretimine yatırım yapma kararı aldı.

Milli Savunma Bakanlığı ve SSB koordinasyonuyla NATO standartlarına uygun şekilde planlanan tesis, inşa faaliyetleri öncesindeki son aşamaya geldi. Bu sürecin ardından fabrikanın inşası için sahadaki faaliyetler başlayacak.

Tesiste kapsül üretimi (5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm, 40 mm), alt, orta ve üst grup mühimmat dolumu/üretimi (5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm, 40 mm, 60 mm, 81 mm, 120 mm, 122 mm, 155 mm) gerçekleştirilecek.

İnşaat başladıktan 8-10 ay sonra orta ve üst grup mühimmatların ilk test üretimleri gerçekleştirilecek. 40 mm ve üst grup mühimmatlarla başlayacak üretim, kapsül/fişek ile devam edecek. 3 yıl sonunda tüm ürün gruplarında üretime geçilecek.

Yatırım, istihdam ve üretim

Fabrika, yıllık toplam 1 milyar adet boxer tipi kapsül (5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm) üretim kapasitesine sahip olacak. Üretimin ikinci yılında bu kapasite 2 katına çıkacak.

Alt grup mühimmatta (5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm) yıllık 100 milyon adet üretim yapılabilecek.

Orta grup mühimmat dolumu kapsamında yılda 200 bin 40 mm, 100 bin 60-81mm, 50 bin 120 mm mühimmat temin edilebilecek.

Üst grup mühimmat dolumuna yönelik 122 mm Topçu Roketi (20-40 km) ve 155 mm M101 HE üretilecek. Bu kapsamda, yılda 50 biner 122 mm Grad ve 155 mm HE mühimmatları üretilebilecek.

Mühimmat fabrikası için 3 yıllık dönemde 1,3 milyar liralık yatırım öngörülüyor. Fabrika faaliyete başladığında ???????350 kişiye istihdam sağlayacak. Bu sayı 3. yılın sonunda 1200 kişiye ulaşacak.

Yeni yatırımlar da gündemde

İstiklal Savunma Genel Müdürü Elvan Çetinkaya, AA muhabirine, yatırım kararlarını ülke ihtiyacı olan mühimmat gruplarındaki açığı kapatmak amacıyla şekillendirdiklerini söyledi.

Fabrika için MSB ve SSB'nin beklentileri ve kriterleri doğrultusunda titiz bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Çetinkaya, bu çabaların son aşamaya geldiğini belirtti. Çetinkaya, "Kapsamlı çalışmalar sonunda inşa ve üretim için hazırız. Bu doğrultuda emniyetli bir şekilde faaliyete başlamayı ve bu ürünleri güvenlik güçlerine kazandırmayı amaçlıyoruz. Tabi bununla da sınırlı kalmayacağız. Dünyanın çeşitli noktalarındaki çatışmalar, güvenlik riskleri nedeniyle bu ürünlere çok ciddi talep olduğunu biliyoruz. Dost ve müttefik ülkelere de ürünlerimizi sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Türk savunma sanayisi şirketleriyle çeşitli konularda çalışmalar yapan uluslararası firmalarla da iş birlikleri hayata geçireceklerini dile getiren Çetinkaya, buradaki kazanımları faaliyetlerine yansıtacaklarını ifade etti.

Fabrikanın 3. yılın sonunda tüm ürün guruplarında faaliyete geçmesinin ardından bu kez yarı mamul patlayıcı, tapa, kapsül üretimini gerçekleştirmek için bilgi transferi ve Ar-Ge çalışmalarına başlayacaklarını anlatan Çetinkaya, bu alanlarda da ülkedeki ihtiyaçlara cevap vermeyi hedeflediklerini kaydetti.