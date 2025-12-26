Kurulum aşaması tamamlandı, üretim kapasitesi saatte 240 ton

Kırıkkale genelindeki köy yollarında asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere saatte 240 ton üretim kapasitesine sahip asfalt plent tesisinin hizmete alınmasıyla birlikte, yol yapım sürecinin daha etkin ve planlı yürütülmesi hedefleniyor.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Özel İdaresine kazandırılan asfalt plent tesisinde incelemelerde bulundu. Vali Makas, köy yollarında asfalt yapım maliyetlerini düşürmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla, kamu kaynağı kullanılmadan bağış yoluyla İl Özel İdaresine ait tesisin önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Saatte 240 ton asfalt üretim kapasitesine sahip tesisin, il genelindeki yol altyapısına ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.

Güçlü idare anlayışıyla kesintisiz hizmet hedeflediklerini ifade eden Vali Makas, "Bu tesis sayesinde ilimiz merkez ve ilçelerine bağlı 185 köy yoluna daha hızlı, daha kaliteli ve daha ekonomik asfalt hizmeti sunulacak. Sıcak asfalt (BSK) imalatı yapabilme kabiliyetiyle köy yollarımızın standartları daha da yükselecek" dedi.

Devam eden çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Fazlı Altuntop'tan bilgi alan Vali Makas, görevli personele kolaylıklar dileyerek asfalt plent tesisinin hayırlı olmasını temenni etti. - KIRIKKALE