Kırıkkale'de Soğan Hasadı Kuraklıkla Etkilendi: Rekolte 8 Tondan 5 Tona Düştü

Güncelleme:
Kırıkkale'de soğan üreticisi Hasan Tarık Bozkoyun, azalan yağışlar nedeniyle rekoltede ciddi düşüş yaşandığını belirtti. Barajdaki su seviyesinin düşmesi ve kuraklık, tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor.

Kırıkkale'de soğan hasadı yapan bir çiftçi, yağışların azalması nedeniyle rekoltenin 8 tondan 5 tona düştüğünü ancak tarladaki fiyatların 6 ila 7 lira bandında normal seyrine döndüğünü söyledi. Kuraklığın üretimi etkilediğini belirten Bozkoyun, "Bizler tarım yapan üreticiler olarak suyu dikkatli kullanmazsak, kendi mesleğimiz olan ekmeğimizi kaybederiz" dedi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde soğan üreticiliği yapan Hasan Tarık Bozkoyun, bölgede etkisini artıran kuraklığın tarımsal üretime yansımalarını tarlasında hissediyor. Bu yıl yağışların azlığı nedeniyle hem verim düştü hem de bölgenin önemli su kaynaklarından Kapulukaya Barajı'nda ciddi seviyede çekilme meydana geldi. Barajdaki su seviyesindeki düşüşün yer yer 60 metreyi bulduğu görüldü.

Sabahın erken saatlerinde mevsimlik işçilerle başlayan hasat mesaisinde artık makinelerin kullanıldığı tarlada, Bozkoyun önceki yıllara kıyasla önemli bir rekolte kaybı yaşadı. İki yıl önce dönüm başına 8 ton soğan elde eden üretici, bu yıl yağışların azlığı ve mevsimlerin kayması nedeniyle rekoltenin 5 tona kadar düştüğünü söyledi. Soğanın tarladan satış fiyatı ise 6 ila 7 lira bandında değişiyor.

"Teknolojiye ayak uyduruyoruz"

Hasan Tarık Bozkoyun, tarımsal üretimde yaşanan tabloyu şu sözlerle ifade etti:

"Soğanda işçiyle yaptığımız işi artık makinayla yapmaya başladık. Teknolojiye ayak uyduruyoruz. Makinayla boylama ve torbalama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bizler tarım yapan üreticiler olarak suyu dikkatli kullanmazsak, kendi mesleğimiz olan ekmeğimizi kaybederiz. Çiftçi ve üretici olarak üzerimize düşen; suyu daha tasarruflu, daha bilinçli ve daha verimli kullanmaktır. Damlama sulamaya geçmekten başka şansımız yok. Bunu yöneteceğiz, bunu başaracağız. Damlama sulamayla bu işi çözeceğiz ve daha az su kullanacağız."

"Kasım ayındayız, dışarıda sıcaktan duramıyoruz"

İklim değişikliğinin etkilerini en net biçimde mevsimlerdeki kaymayla hissettiklerini belirten Bozkoyun, "2023 yılında bu soğanı ürettim, dönümünden 8 ton almıştım. O dönem mevsimler daha dengeliydi. Kasım ayındayız, dışarıda sıcaktan duramıyoruz. Kasım ayında burada soğan hasadı yapmak imkansızdı. Şu an havanın eksi derecelere düşmesi, yağmur yağması gerekiyordu. Kuraklık ve mevsim değişimlerinin olmadığı yıllarda bu bölgede 8 ton verim alındı. Ancak kuraklık nedeniyle verim 5 tona kadar düştü. İleride daha da zorlanacağımı biliyorum" dedi. - KIRIKKALE

