Kırıkkale'de Lavanta Tarlası Kuran Kadın Girişimci Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Zübeyde Bozkurt, devlet desteğiyle kurduğu lavanta tarlasıyla yaz sezonunda hem ziyaretçilerden hem de lavanta ürünlerinden ekonomik kazanç elde ediyor. Lavanta tarlası aynı zamanda bölgenin turizmine de katkı sağlıyor.

Ekonomisine can kattı: Kadın girişimci devletten aldığı destekle lavanta yetiştiriyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de devlet desteğiyle lavanta tarlası kuran 4 çocuk annesi kadın girişimci, yaz sezonu boyunca hem ziyaretçilerden hem de elde ettiği lavanta ürünlerinden ekonomisine katkı sağlıyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Zübeyde Bozkurt ve eşi Mehmet Bozkurt, 3 yıl önce emekli olduktan sonra köye yerleşti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden aldığı fide desteği sayesinde lavanta tarlası kuran 63 yaşındaki Bozkurt ailesi, hem lavanta satışından hem de fotoğraf çekinmek isteyen ziyaretçilerden ekonomik kazanç elde ediyor. Sezon boyunca çok sayıda ziyaretçi ağırlayan lavanta tarlası, bölgenin turizmine de katkı sağlıyor. 13 dönümlük arazide yetiştirilen ve çiçeklenme evresi tamamlanan lavantalar hasat edilmeye başladı. Hasat programına katılan Vali Mehmet Makas, Zübeyde Bozkurt ile birlikte lavanta biçimi yaptı.

Programda konulan Vali Mehmet Makas, "En iyi vatansever görevini en iyi yapandır" diyerek, "Sezonun sonundayız, temenni ve dua ediyoruz ki umduğunuz bereketi her biriniz bulmuşsunuzdur emekleriniz ziyan olmamıştır. Rabbim çalışana veriyor. O inanç ve şiarla yürüyoruz" dedi.

"Aldığı maaşına talim edebilirdi ama o üretmeyi seçmiş"

Çiftçilere teşekkür eden Vali Makas, "En iyi vatansever görevini en iyi yapandır. Ben vatanseverliğinden dolayı önce tarım ve orman teşkilatımıza kutluyorum. Bir o kadar vatansever ve memleketin derdi ile dertlenmiş olan Zübeyde hanımefendiye teşekkür ediyorum. Zübeyde ablayı tebrik ediyorum 'Neme lazım' dememiş. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün önderliğinde bir tarafta tıbbi ve aromatik bitliler bir tarafta ata tohumunda ona, o da bize destek olmuş. Evinde oturabilirdi keyif çatabilirdi. Aldığı maaşına talim edebilirdi ama o üretmeyi seçmiş. Bizler emeklilik inancı olmayan bir manevi boyutu olan bir dinin mensuplarıyız. İnancımızda elden ayaktan düşene kadar bizde emeklilik yok asında" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, sezon boyunca yaklaşık 200 bin kişinin lavanta tarlasını ziyaret ettiği bilgisini aldığını belirterek, lavantaların pazarlandığını, sabun, kolonya, duş jeli ve aromatik ürünlerin elde edildiğini anlattı.

"Günde 500-600 kişi ziyarete geliyor"

Lavanta üretimi yapan Zübeyde Bozkurt ise, "Tarım ve Orman Müdürümüz bu fideleri bize verdi ve burada da oldu. Buraya çok ziyaretçi geliyor. Günde 500-600 kişi geliyor. Hasat sezonu başladı. Ürünlerimizi yaptırıyoruz. Yağ, kolonya, şampuan, duş jeli, sıvı sabun, keselerimiz var onları burada satıyoruz. Allah'a şükürler olsun bizler mutluyuz" şeklinde konuştu.

Vali Makas, buradaki programın ardından ata tohumundan organik meyve ve sebze yetiştiren İsmail Yavuz ve Hasan Tarık Bozkoyun'un bahçelerini ziyaret ederek, salatalık, soğan, domates ve patlıcan tarlalarını gezerek üreticiden bilgi aldı.