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Kırıkkale'de Kuraklık Tarım Verimini Olumsuz Etkiliyor

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Kırıkkale'de domates ve soğan hasadı kuraklık nedeniyle çiftçilerin sevincini yarıda bıraktı. Yüzde 50'ye varan verim kaybı yaşayan çiftçiler, yüksek yevmiyelere rağmen işçi bulmakta zorluk çekiyor.

Kırıkkale'de başlayan domates ve soğan hasadı, kuraklık nedeniyle çiftçilerin sevincini yarıda bıraktı. Yüzde 50'ye varan verim kaybı yaşayan yaşayan çiftçiler, bin liranın üzerinde yevmiye vermelerine rağmen işçi bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Kırıkkale'de çiftçiler patates, domates, soğan gibi ürünleri hasat etmeye başladı. Bölgede yaşanan kuraklık, tarımsal verimde yüzde 50'ye varan kayıplara neden olurken, çiftçiler ise işçi bulmakta da zorluk çekiyor. Çiftçiler, günlük bin liranın üzerinde yevmiye teklif edilmesine rağmen tarlada çalışacak işçi bulmak neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Yağışların az olması nedeniyle tarlalarından bekledikleri verimi alamadıklarını kaydeden çiftçiler, işçi bulamamaları durumunda gelecek yıllarda ürün yetiştiremeyeceklerini ifade etti.

"Böyle devam ederse, ileriki senelerde ekim yapamayabiliriz"

Keskin ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Doğan, tarım arazisinde yetiştirdiği ürünleri düşük fiyata satmak zorunda kaldığını söyledi. Salçalık domatesin kilosunu 2 liradan, sofralık domatesin kilosunu ise 5 liradan sattıklarını belirten Doğan, "Soğan ve patatesi aracıya 5 liradan veriyoruz. İşçi bulmakta zorlanıyoruz, günlük ücretler 800 ila bin 300 lira arasında değişiyor. Böyle devam ederse, ileriki senelerde ekim yapamayabiliriz" dedi.

"Kuraklık olmasaydı verim daha yüksek olurdu"

Mustafa Bostan ise kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı yaşadıklarını ifade ederek, "Normalde dekar başına 5 ton ürün alırken, bu yıl 2-3 ton civarında kaldık. Kuraklık olmasaydı verim daha yüksek olurdu, belki de zararımız daha az olurdu" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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