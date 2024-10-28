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Kırıkkale'de Kuraklık Şeker Pancarında Verim Kaybına Neden Oldu

Kırıkkale'de Kuraklık Şeker Pancarında Verim Kaybına Neden Oldu
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Kırıkkale'de yetersiz yağışlar nedeniyle şeker pancarı üretiminde yüzde 30'a varan verim kaybı yaşanıyor. Çiftçiler, artan kuraklık ve su kaynaklarının azalmasının tarımsal üretime olumsuz etkilerini vurguluyor.

Kırıkkale'de yağışların yetersiz kalması, şeker pancarı üretiminde verim kaybına sebep oldu. Çiftçiler, kuraklığın giderek daha büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Kırıkkale'de yaşanan kuraklık, tarımsal üretimi de olumsuz etkiliyor. Su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi, özellikle şeker pancarı üretiminde verim kaybına sebep oldu. Keskin ilçesine bağlı Efendi köyünde başlayan şeker pancarı hasadında çiftçiler verim kaybı yaşıyor. İlçede şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler, yüzde 30 verim kaybı yaşadıklarını söyledi.

"Yüzde 30 verim düştü"

Efendi köyü muhtarı Hasan Kargın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıllık çiftçilik hayatında böyle bir kuraklık görmediğini belirtti. Yetersiz yağış sebebiyle şeker pancarında verimin düştüğünü anlatan Kargın, "Bu çiftçiliği 40 senedir yapıyorum, 35 senedir de pancar ekiyoruz. Son zamanlarda hava çok sıcak gidiyor. Yağışlar da olmadığı için yüzde 30 verim düştü. Amelenin yevmiyesi 2 bin, 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Ben kendi yevmiyemi çıkaramıyorum. Yapıyoruz ama şartlar bunu getirdi. Mesleğimiz şu an için devam ettiriyoruz" diye konuştu.

"Kuraklık bu sene daha fazla"

Kuraklığın bu yıl daha da arttığını ifade eden çiftçi Murat Kargın, "Geçen seneye göre bu seneki yağışlarımız çok az. Kuraklık bu sene daha fazla. Bunu her mahsulde hissettik. Arpa, buğday, ayçiçeği, özellikle de şeker pancarının canı su. Tabii ki kuraklıktan dolayı şeker pancarını dereden suluyoruz. Tarımsal sulamamız var. Bundan dolayı maliyet artıyor. Maliyet artınca da biz zor duruma düşüyoruz. Bu sene çok kuraklık oldu. Buradaki Öz Deresi'nde sular kesildi ve verimimiz çok düşük oldu. Dönümünde rahat bir 3 ton kaybımız oldu" şeklinde konuştu.

"Şeker pancarı zaten susuz olmuyor"

Her yıl kuraklığın arttığına dikkat çeken çiftçi Ramazan Oruk ise, "Yıldan yıla kuraklık artıyor. Her yıl geçen yılı arattırıyor. Şeker pancarı susuz olmuyor. Şeker pancarına ne kadar su verirsen verim o kadar artar. Her su da bir ton şeker pancarı demektir. Bu su yeterli değil. Derenin suyu geçen senelerdeki gibi akmıyor" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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